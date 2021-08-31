موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرجاء في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة









يبحث عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في كل مكان عن موعد لقاء المارد الأحمر أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في إطار نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، على كأس السوبر الأفريقي، على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.