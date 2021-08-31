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موعد مباراة البرتغال وإيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد نادر

يستضيف منتخب البرتغال نظيره أيرلندا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الاربعاء المقبل الموافق 1 من مطلع شهر سبتمبر، علي ملعب “ألغارفي”، ضمن منافسات الجولة الرابعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الأولى رفقة كل من صربيا - لوكسمبورج - أيرلندا - أذربيجان.
يتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة أمام منتخب صربيا بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب راجكو ميتيك.
هل جانب آخر يتواجد منتخب أيرلندا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط، حيث تلقي هزيمتين في مشوار التصفيات.
ويسعى المنتخب البرتغالي لمواصلة الإنتصارات من أجل حسم التأهل لمونديال قطر 2022، كمتصدر عن المجموعة الأولى.

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