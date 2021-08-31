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تعرف على حجم إنجاز مشروع تبطين الترع بالإسكندرية (صور)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل 9 ترع بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التبطين والتاهيل للمشروع حتى الآن بلغت 64%، وتقدر إجمالي التكلفة 133 مليونا و657 ألف جنيه، وقد تم الانتهاء من تأهيل وتبطين 4 ترع وجارٍ العمل على استكمال باقي الترع.

توجيهات السيسي
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر لترشيد، وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، بما يحقق وفرًا فى مياه الري.

تأهيل وتبطين الترع 
وأكد المحافظ أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذى أطلقته القيادة السياسية، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

وأوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن الـ9 ترع التي يتم تأهيلها وتبطينها بالإسكندرية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع هي: (ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وأبو خليفة، والطفله، غرب الطريق، وحارس 3، وتفريعة 3  من بهيج، ومريوط 2، وخورشيد)، بإجمالي أطوال 29.670 كيلو.

ونوه إلى أن الترع التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% هي: (ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36،  وتفريعه 3 من بهيج، ومريوط 2)، أما باقي الترع فقد تم الانتهاء من ترعة أبو خليفة بنسبة تنفيذ تصل الى 78%، وقد بلغت نسبة التنفيذ في ترعة الطفله 65%، أما عن غرب الطريق فقد بلغت نسبة التنفيذ بها 24%، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ في ترعة حارس (3) قد بلغت 30%، وفي خورشيد بلغت نسبة التنفيذ قد بلغت 23%.
تعرف على حجم إنجاز مشروع تبطين الترع بالإسكندرية (صور)
تعرف على حجم إنجاز مشروع تبطين الترع بالإسكندرية (صور)
تعرف على حجم إنجاز مشروع تبطين الترع بالإسكندرية (صور)
تعرف على حجم إنجاز مشروع تبطين الترع بالإسكندرية (صور)
تعرف على حجم إنجاز مشروع تبطين الترع بالإسكندرية (صور)
تعرف على حجم إنجاز مشروع تبطين الترع بالإسكندرية (صور)
تعرف على حجم إنجاز مشروع تبطين الترع بالإسكندرية (صور)
تعرف على حجم إنجاز مشروع تبطين الترع بالإسكندرية (صور)

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تبطين الترع تأهيل الترع الإسكندرية

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