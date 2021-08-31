رئيس جامعة بني سويف: اللقاح إلزامي للطلاب الجُدد

استعرض مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم200، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، خطة التطعيم لمنتسبي الجامعة من مختلف القطاعات مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



اللقاح إلزامي للطلاب

وأكد رئيس الجامعة، خلال الجلسة، أن الطلاب الجدد سيكونون أول من يتلقوا اللقاح بشكل إلزامي أثناء الكشف الطبي، بالإضافة إلى الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية والمشاركين في الأنشطة الجامعية المتنوعة، موضحًا أن هناك تنسيق بين الجامعة ووزارة الصحة لتوفير أطقم طبية بالجامعة تتولى تطعيم الطلاب.



وأضاف الدكتور منصور، أن الجامعة تسعى لعودة الحياة الجامعية بشكلها الطبيعي مرة أخرى، وذلك من خلال تنفيذ أجندة الدولة في توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل منتسبي المنظومة التعليمية، مشيدًا بدور القيادة السياسية وحرصها الشديد على توفير اللقاح لجميع المواطنين حفاظًا على صحة وسلامة الشعب المصري.



الثانوية العامة

وهنأ مجلس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس والعاملين لنجاح أبنائهم في امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وقال الدكتور منصور حسن، إن الجامعة تعمل دائمًا على مشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين فرحتهم بنجاح أبناءهم موجهًا الشكر لهم على جهدهم المبذول حتى حصل أبناؤهم الطلاب على أعلى الدرجات في الامتحانات، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم لأبنائهم خلال الفترة القادمة.



ووجه رئيس جامعة بنى سويف الشكر للقيادة السياسية والحكومة على إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حرصًا على سلامة أبناءنا الطلاب.



تكريم مدير وحدة المشروعات

وكرم مجلس الجامعة، الدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات بالجامعة السابق والدكتور حسام نصار المنسق العام السابق للوافدين، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



ووجه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، الشكر إلى الدكتور هاني النشار، والدكتور حسام نصار تقديرا لما قدموه من مجهودات متميزة ونجاحات ملموسة خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة مؤكدًا استمرار مسيرة العمل بتعاون جميع الأطراف لتحقيق المزيد من التطور والتقدم، كما وجه التهنئة للدكتور أيمن غنيم لتوليه منصب إدارة الوافدين والدكتور كريم كمال لتوليه منصب مدير وحدة المشروعات متمنيا لهما التوفيق والسداد.



