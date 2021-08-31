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بواقع 13 رحلة أسبوعية.. وصول 197 سائحا أجنبيا إلى ميناء الإسكندرية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة السياحية Blue Sapphire التابعة للخط الملاحي ANEX Selectum Blu قادمة من ميناء Antalya التركي وعلى متنها 455 سائحا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى 197 من أفراد الطاقم، والتي تأتي ضمن سلسلة من الرحلات عددها 13 رحلة سياحية بواقع رحلة إسبوعيًا، بدأت كافة الأجهزة المختصة بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تجول السائحين بالمدينة وزيارة معالمها.

مراسم الاستقبال 
وقد بدأت مراسم الاستقبال على أرصفة الميناء بعرض فولكلوري للفنون الشعبية، حيث عبر السائحون عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والعودة إلى مصر والاستمتاع بمزاراتها السياحية العريقة، ثم بدأت الأفواج برنامجها السياحي بتفقد المزارات السياحية والمعالم الأثرية بمدينتي الإسكندرية والقاهرة لتعود بعد ذلك علي متن السفينة قبل التوجه إلي ميناء بورسعيد.

مسؤولون كبار في استقبال السفينة
وكان في استقبال السفينة رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، عبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، أمل العرجاوي، مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات شرطة الميناء وممثلي هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الإسكندرية.

من جانبه شدد المحافظ علي كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع المختصين لاتخاذ التجهيزات اللازمة لضمان دخول وخروج السائحين من وإلى مدينة الإسكندرية بيسر وأمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، كما شدد على ضرورة ظهور الإسكندرية بالشكل الذي يتفق ومكانتها العريقة في أذهان السائحين.
بواقع 13 رحلة أسبوعية.. وصول 197 سائحا أجنبيا إلى ميناء الإسكندرية
بواقع 13 رحلة أسبوعية.. وصول 197 سائحا أجنبيا إلى ميناء الإسكندرية
بواقع 13 رحلة أسبوعية.. وصول 197 سائحا أجنبيا إلى ميناء الإسكندرية
بواقع 13 رحلة أسبوعية.. وصول 197 سائحا أجنبيا إلى ميناء الإسكندرية
بواقع 13 رحلة أسبوعية.. وصول 197 سائحا أجنبيا إلى ميناء الإسكندرية
بواقع 13 رحلة أسبوعية.. وصول 197 سائحا أجنبيا إلى ميناء الإسكندرية
بواقع 13 رحلة أسبوعية.. وصول 197 سائحا أجنبيا إلى ميناء الإسكندرية
بواقع 13 رحلة أسبوعية.. وصول 197 سائحا أجنبيا إلى ميناء الإسكندرية

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