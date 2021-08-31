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فحص 400 مواطن في قافلة طبية لمصر الخير بقنا

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
نظمت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي بقنا، قافلة طبية شاملة بوحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.
توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى 
جاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بهدف توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى غير القادرين، بحضور الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  وخالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظتي قنا والأقصر.
تخصصات القافلة
شملت القافلة العديد من التخصصات الطبية المختلفة (باطنة – أطفال – مسالك بولية – جراحة – جلدية – أنف وأذن وحنجرة) وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 400 مواطنا مجانا وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري والذي يعد المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للقري الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أوضح مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظتي قنا والأقصر أن المؤسسة تؤلي اهتماما كبيرا بتنظيم القوافل الطبية  لتحسين مستوي صحة المستحقين بالقري النائية والمناطق المحرومة، والتي ساهمت في تغير حياة الكثير من المستحقين بعد تعافيهم واسترداد قدرتهم علي العمل مما أعطاهم الفرصة للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم بشكل فعال ومؤثر.

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