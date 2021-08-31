ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة





كشف أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق أن تعاقدات النادى الاهلى خلال الميركاتو الصيفي ستشكل إضافة قوية للمارد الأحمر فى الموسم الكروي الجديد.





وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بيرسي تاو وميكيسوني سيشكلان خطورة على المنافسين فى الموسم المقبل وافضل ميزة هو تدريب موسيماني لهما من قبل عندما كانا الثنائى فى صفوف صن داونز".





وأضاف: "كريم فؤاد لاعب صاحب شخصية ويقوم بادوار دفاعية وهجومية بشكل مميز وظهر بشكل جيد مع إنبي، بالإضافة إلى التعاقد مع حسام حسن".



