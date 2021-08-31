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الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس أول سبتمبر
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:02 م
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات مصر.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50-70 كم س) وارتفاع الأمواج (3:4 متر).
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.