إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالخانكة

شهد طريق "بلبيس - القاهرة الصحراوي" اتجاه القاهرة قبل مدخل مدينة الخانكة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بانقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص بطريق "بلبيس - القاهرة الصحراوي" اتجاه القاهرة قبل مدخل مدينة الخانكة دائرة القسم.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحداث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص "ر ه ج 2192" أجرة شرقية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ونتج عن الحادث إصابة "جودة.ب.ج"، 28 عاما، سائق السيارة، بكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد.ع.م"، 43 عاما، مهندس، بخلع بالكتف، و"محمد.ي.ح"، 21 عاما، مجند، بكدمات بالذراع الأيسر، و"أشرف.م.م"، 53 عاما، نقاش بكسر بالضلوع والقفص الصدري من الجهة اليسرى.

نقل المصابين لمستشفى السلام

وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، وبسؤالهم أكدوا اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق، وجرى التحفظ على السائق والسيارة تحت تصرف النيابة.