مخرج مسلسل "بت القبايل" يستعد لبدء تصوير الجزء الثاني

يستعد المخرج حسني صالح لتحضير الجزء الثاني من مسلسل "بت القبايل" بطولة حنان مطاوع، ومن المقرر أن يكون مكون من ثماني حلقات فقط.



يذكر أن مسلسل "بت القبايل" الجزء الأول عرض منذ عام على قناة الحياة، بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، منة فضالي، مدحت تيخا، سميرة عبد العزيز، أشرف عبد الغفور، بهاء ثروت، محمود الجابرى، ياسمين على، إنعام الجرتلي، مفيد عاشور، ياسمين جمال، فاطمة محمد على، مازن الغرباوى، محمد الدقاق، رضوى الشريف، إخراج حسني صالح.







يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، فتحي عبد الوهاب، حسني شتا، صابرين، إخراج حسام علي.