Advertisements

مخرج مسلسل "بت القبايل" يستعد لبدء تصوير الجزء الثاني

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
يستعد المخرج حسني صالح لتحضير الجزء الثاني من مسلسل "بت القبايل" بطولة حنان مطاوع، ومن المقرر أن يكون مكون من ثماني حلقات فقط.

يذكر أن مسلسل "بت القبايل" الجزء الأول عرض منذ عام على قناة الحياة، بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، منة فضالي، مدحت تيخا، سميرة عبد العزيز، أشرف عبد الغفور، بهاء ثروت، محمود الجابرى، ياسمين على، إنعام الجرتلي، مفيد عاشور، ياسمين جمال، فاطمة محمد على، مازن الغرباوى، محمد الدقاق، رضوى الشريف، إخراج حسني صالح.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، فتحي عبد الوهاب، حسني شتا، صابرين، إخراج حسام علي.

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. فرج عامر يعلن استعارة 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف عن أول ضحايا كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نجم الزمالك يقترب بشدة من الدوري السعودي

منذ ساعة و 17 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن مستقبل المعارين في الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صراع قوي بين الزمالك وبيراميدز لضم هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة طلب موسيماني الاستغناء عن بدر بانون

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ 33 دقيقة

تطورات جديدة في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرجاء في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

12:00 م

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

12:14 م

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

02:01 م

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements