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انتهاء تبطين وتأهيل 60% بـ9 ترع في محافظة الإسكندرية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل 9 ترع بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفرًا فى مياه الري.
64% نسبة تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل
 وأشار إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل للمشروع حتى الآن بلغت 64%، وتقدر إجمالي التكلفة 133 مليون و657 الف جنيه، وقد تم الانتهاء من تأهيل وتبطين 4 ترع وجاري العمل علي استكمال باقي الترع.

وأكد المحافظ على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.
تفاصيل الترع
ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية بأن ال 9 ترع التي يتم تأهيلها وتبطينها بالإسكندرية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع هي: (ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وابو خليفة، والطفله، غرب الطريق، وحارس 3، وتفريعة 3 من بهيج، ومريوط 2، وخورشيد) وهذا باجمالي أطوال 29.670 كيلو، لافتا الى ان الترع التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% هي: (ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وتفريعه 3 من بهيج، ومريوط 2).

أما باقي الترع فقد تم الانتهاء من فرعة أبو خليفة بنسبة تنفيذ تصل إلى 78%، وقد بلغت نسبة التنفيذ في فرعة الطفله 65%، أما عن غرب الطريق فقد بلغت نسبة التنفيذ بها 24%، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ في ترعة حارس (3) قد بلغت 30%، وفي خورشيد بلغت نسبة التنفيذ قد بلغت 23%.
انتهاء تبطين وتأهيل 60% بـ9 ترع في محافظة الإسكندرية
انتهاء تبطين وتأهيل 60% بـ9 ترع في محافظة الإسكندرية
انتهاء تبطين وتأهيل 60% بـ9 ترع في محافظة الإسكندرية
انتهاء تبطين وتأهيل 60% بـ9 ترع في محافظة الإسكندرية
انتهاء تبطين وتأهيل 60% بـ9 ترع في محافظة الإسكندرية
انتهاء تبطين وتأهيل 60% بـ9 ترع في محافظة الإسكندرية

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