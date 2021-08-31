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رئيس جامعة بني سويف يكرم ضابط أمن إداري تقديرا لجهوده خلال فترة عمله

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 200 اليوم، العميد عبد الرحمن محمد، مدير الأمن الإدارى لكليتى الصيدلة والتربية بالجامعة تقديرًا لجهوده طوال السنوات الماضية خلال فترة عمله بالجامعة وتفانيه فى العمل وكفاءته وحسن تعامله مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجمهور الخارجي، مما كان له مردوده الإيجابي على أفراد الأمن في أداء عملهم جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
استمرار العلاقات الطيب
وأكد الدكتور منصور حسن، أن إدارة الجامعة حريصة على استمرار العلاقات الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة وتقديم الشكر لكل فرد ينتمى لهذه المؤسسة العريقة عمل على تقديم أقصى جهده وتفانى في أداء عمله ولم يبخل بوقته أو جهده لوضع الجامعة فى مصاف الجامعات المصرية ولكى تتبوأ المكانة التي تستحقها.
درع الجامعة
جدير بالذكر قام الدكتور منصور بإهداء درع الجامعة للعميد عبد الرحمن محمد تقديرًا لجهوده الملحوظة طوال السنوات الماضية وتفانيه فى العمل كما وجه العميد الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لدعمه الدائم له.

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