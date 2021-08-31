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تعرف على طرق الحصول على شقق "سكن لكل المصريين" قبل انتهاء موعد التقديم

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:02 م
شقق سكن لكل المصريين
شقق سكن لكل المصريين
أيان قليلة تفصلنا عن انتهاء آخر موعد لتلقي طلبات شقق سكن لكل المصريين، حيث هناك العديد من المواطنين هرولوا على سحب 74 ألف كراسة شروط حتى الآن، وذلك لحجز الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2"، لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

شقق سكن لكل المصريين
وقال وزير الإسكان، إن تسجيل بيانات الحجز وسحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، سوف يستمر حتى الخميس الموافق 9 سبتمبر المقبل.

كيفية الحصول على شقق "سكل لكل المصريين"؟

- اذهب لأحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

- تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز وتحميلها على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

- يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، بعد مرور 3 أشهر على التقديم، أسماء الفائزين المستوفين للشروط، وكذلك من رفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني، ويتم استبعاد المخالفين للشروط.

- بعد إعلان أسماء الفائزين يحدد صندوق الإسكان الاجتماعي موعد سداد أول قسط ربع سنوي، أي كل 3 أشهر، ويستمر ذلك لمدة 12 قسطا على 36 شهرا، وفق ما صرحت به مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- يتم الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني وعمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وبناء عليه يتم تحويل الملف على البنك ويتم سداد الأقساط ويكون للمواطن أحقية في الحصول على شقة.
- يعمل البنك على التواصل مع جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام والأقساط الشهرية، وتوقيع عقود الوحدة بعد تحديد رقم العمارة والوحدة.

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