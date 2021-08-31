المترو يعلن توظيف الفتيات بمهنة قائدة قطار لأول مرة.. اعرف الشروط

كشفت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "عدلي منصور- العتبة"، عن حاجتها لتوظيف فتيات لأول مرة في مهنة قائدة قطار مترو، تحقيقًا لمبدأ المساواة والتنوع بين الموظفين، وسد احتياجاتها في بعض الوظائف الشاغرة.





وقالت الشركة في منشور باللغتين العربية والإنجليزية، إنها بهذا الإعلان تكون الشركة الأولى في مصر التي تحقق التنوع بين الرجال والسيدات خاصة في صناعة النقل والمواصلات والسكك الحديدية





مزايا للموظفات





وأشارت الشركة إلى أنها تقدم مزايا عدة للموظفات الجدد تتضمن فترة تدريب مدفوعة الأجر، وتأمين صحي واجتماعي، وبرنامج تطوير المسار الوظيفي.





شروط الوظيفة





واشتطرت الشركة أن تكون المتقدمات للوظيفة حاصلات على مؤهل تعليم فني أو عال في تخصص ميكانيكا كهرباء، ومستعدات للعمل بنظام الشيفتات 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام أسبوعيًا، وملمات بمبادئ اللغة الإنجليزية، وألا يقل عمرهن عن 21 سنة ولا يزيد عن 40 سنة





طريقة التقديم للوظيفة



