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رئيس المصرية للاتصالات يتفقد أعمال التطوير بمحافظة الغربية ضمن مشروع "حياة كريمة"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قام اليوم المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بزيارة مفاجئة لمحافظة الغربية، لتفقد سير العمل بمشروع تطوير البنية التحتية وتوصيل شبكات الألياف الضوئية للقرى والمناطق الريفية ضمن مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"،  وشملت الزيارة قرية تفهنا العزب وقرية نهطاي بمركز زفتي، وخلال الزيارة وجه حامد الشكر لجميع العاملين المشاركين في هذه المبادرة العظيمة، وما يبذلونه من جهود على مدار الساعة لتنفيذ عمليات التطوير والتحديث على أكمل وجه ووفق الجدول الزمني المحدد.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات ضمن مساهمتها في المرحلة الأولى لهذا المشروع بتوصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 1413 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، بما يعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية وضمان وصول خدمات الإنترنت فائق السرعة للريف المصري، ويتضمن ذلك وصول شبكة الألياف الضوئية لأكثر من مليون مبنى يضمون أكثر من 3 مليون وحدة سكنية، ويعد هذا هو المشروع الأضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات بتكلفة تقارب 6 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منه وفقا للخطة الزمنية المحددة للمشروع.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "فخورون بالمشاركة في مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأعظم في مجال تطوير البنية التحتية في التاريخ المصري الحديث" مضيفًا أن "وصول شبكات الألياف الضوئية للريف المصري يضمن تقديم كافة خدمات مصر الرقمية لهذه القري بكفاءة عالية ويسرع من وتيرة التحول الرقمي في البلاد"

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