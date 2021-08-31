ننشر موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الحصول عليها

بدأ جميع الطلاب في البحث عن موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات تظلم خلال أسبوع نحو 300 ألف طالب وطالبة على مليوني ورقة إجابة، وذلك تزامنًا مع غلق باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021.





وسنستعرض لكم، موعد ورابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 حسبما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النحو التالي:





موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنّ نتائج فحص التظلمات تُرسل حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، ويتضمن الفحص التحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الأسئلة، فضلًا عن التأكد من الرصد الصحيح للدرجات ومطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية، كما يعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.





وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم تسليم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا مُوضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه، والدرجات الحاصل عليها، ونسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة، ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح، علمًا بأنّ طلبات إعادة الفحص تمت بشكل مجاني هذا العام دون دفع أي رسوم تيسيرًا على الطلاب.





رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

- قم بالدخول على رابط "بوابة الثانوية العامة" ( اضعط هنـــــــــــــــــــــــا ).





- إدخال الرقم القومي.





- كتابة رقم البريد الموحد.





- كتابة كلمة مرور البريد.





- اضغط على "تسجيل دخول" للحصول على نتيجة التظلم في المواد التي تقدمت بطلب التظلم عليها في وقت سابق.



