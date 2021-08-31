مطاحن لبنان تحذر من توقف الإنتاج بسبب نقص الوقود

حذرت مطاحن لبنان، اليوم الثلاثاء، من توقف الإنتاج بسبب نقص الوقود، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

وفي وقت سابق، انفجرت خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.