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عقب تغليظ العقوبة.. ضبط 11 "توك توك" يسير في المحاور الرئيسية بالإسكندرية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
نفذ حي المنتزه بالإسكندرية قرار محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بتغليظ عقوبة سير التوكتوك والتروسيكل في الكورنيش والشوارع الرئيسية إلى 10ألاف جنيه، والذي أصدره أمس الاثنين خلال اجتماع مجلس التنفيذي للمحافظة.
حملة مكبرة
 وقادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول حملة مكبرة بنطاق الحي لفرض إعادة الانضباط وفتح الطريق أمام المارة والسيارات.
 التحفظ على عدد 11 توكتوك
وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 11 توكتوك لمخالفة قرار المحافظ بعدم السير فى الشوارع الرئيسية.
هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبة المغلظة وهي غرامة فورية 10 آلاف جنية غير قابلة للتخفيض نهائيًا للتكاتك المضبوطة.

وكان قد حذر المحافظ أنه اعتبارا من الثلاثاء يمنع تمامًا تواجد أي مركبات للتوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش.
وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فورًا وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

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