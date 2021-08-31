النيابة بقضية "المرابطون": الإسلام يدعو إلى الرحمة.. وهم يدعون للعذاب

استمعت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المُنعقدة بمُجمع محاكم طره، لمرافعة النيابة في مُحاكمة المُتهمين في القضية المعروفة بـ"المرابطون".





وبدأت المُرافعة بالقول: "نهى الله عن الفساد والإفساد، وأي فساد أكبر من الإرهاب؟، وأي إفساد أخطر من تأجيج الفتن"، وتابعت انتقادها لأفكار الجماعة الإرهابية:"أفكار مسمومة وما أضلها من أفكار تقود للهاوية، أفكار لا تزال سيف مُسلط على البلاد والعباد".





وواصلت المُرافعة حديثها عن الجماعة قائلةً: "أساءت للدين وشوهته، دين يدعو للرحمة وهم يدعون للعذاب، لم يعرفوا شفقة أو رحمة، قتلوا وفجروا كل ذلك باسم الدين".، وأكملت المُرافعة: "لو عرف هؤلاء الدين حق معرفته لعرفوا أن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها"



