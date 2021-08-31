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النيابة بقضية "المرابطون": الإسلام يدعو إلى الرحمة.. وهم يدعون للعذاب

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
استمعت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المُنعقدة بمُجمع محاكم طره، لمرافعة النيابة في مُحاكمة المُتهمين في القضية المعروفة بـ"المرابطون".

وبدأت المُرافعة بالقول: "نهى الله عن الفساد والإفساد، وأي فساد أكبر من الإرهاب؟، وأي إفساد أخطر من تأجيج الفتن"، وتابعت انتقادها لأفكار الجماعة الإرهابية:"أفكار مسمومة وما أضلها من أفكار تقود للهاوية، أفكار لا تزال سيف مُسلط على البلاد والعباد".

وواصلت المُرافعة حديثها عن الجماعة قائلةً: "أساءت للدين وشوهته، دين يدعو للرحمة وهم يدعون للعذاب، لم يعرفوا شفقة أو رحمة، قتلوا وفجروا كل ذلك باسم الدين".، وأكملت المُرافعة: "لو عرف هؤلاء الدين حق معرفته لعرفوا أن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها"

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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بوابة الفجر النيابة المرابطون الفجر

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