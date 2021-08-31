تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر

كشف المخرج عادل عبدة مخرج مسرحية "زقاق المدق" التي تعرض حالياً على مسرح بالإسكندرية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر بعدما أصيبت بإرتجاج في المخ أثناء عرض المسرحية.



وقال المخرج عادل عبدة في تصريحات صحفية أن الفنانة نهال عنبر أصبحت بخير تماماً، ومن المقرر أن تخرج من المستشفى وتتواجد بين بين جمهورها مساء اليوم في العرض بعد الاطمئنان الكامل على صحتها، ولا توجد مشكلات على الإطلاق.



المسرحية بطولة دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

