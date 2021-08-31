النيابة تقدم إفادة بوفاة متهم في قضية "المرابطون 2"

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم "المرابطون" الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون 2".





وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقدمت النيابة كتاب قطاع الأحوال المدنية الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2021 والمتضمن "تنفيذ قرار المحكمة بإصدار صورة ضوئية طبق الاصل من الحكم الصادر بشأن المتهم أمجد محمد صبري إبراهيم - السن 59 متوفى بتاريخ 14 نوفمبر 2019 ومقيم الإبراهيمية - الإسكندرية، والذي أدرج بدفاتر القطاع"، ومرفق صورة طبق الأصل من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 372 لسنة 2019 أسرة باب شرق والذي جاء منطوق به بإعتبار المتهم متوفى، ومرفق أيضا صورة طبق الأصل من الصيغة التنفيذية للحكم، وصورة ضوئية من بطاقة رقم قومي باسم أمجد محمد صبري أمين إبراهيم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية طارق فتحي.





وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.



