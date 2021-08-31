Advertisements

النيابة تقدم إفادة بوفاة متهم في قضية "المرابطون 2"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
استأنفت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم "المرابطون" الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون 2".

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقدمت النيابة كتاب قطاع الأحوال المدنية الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2021 والمتضمن "تنفيذ قرار المحكمة بإصدار صورة ضوئية طبق الاصل من الحكم الصادر بشأن المتهم أمجد محمد صبري إبراهيم - السن 59 متوفى بتاريخ 14 نوفمبر 2019 ومقيم الإبراهيمية - الإسكندرية، والذي أدرج بدفاتر القطاع"، ومرفق صورة طبق الأصل من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 372 لسنة 2019 أسرة باب شرق والذي جاء منطوق به بإعتبار المتهم متوفى، ومرفق أيضا صورة طبق الأصل من الصيغة التنفيذية للحكم، وصورة ضوئية من بطاقة رقم قومي باسم أمجد محمد صبري أمين إبراهيم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية طارق فتحي.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.

الكلمات المفتاحية

قضية المرابطون بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. فرج عامر يعلن استعارة 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن مستقبل المعارين في الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ نصف ساعة

حقيقة طلب موسيماني الاستغناء عن بدر بانون

منذ ساعتين

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

صراع قوي بين الزمالك وبيراميدز لضم هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف عن أول ضحايا كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك يقترب بشدة من الدوري السعودي

منذ ساعة و 15 دقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرجاء في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

12:00 م

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

12:14 م

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

02:01 م

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements