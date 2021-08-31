عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

كشف مصدر مطلع مسئول داخل النادي الأهلي، حقيقة العروض التي تلقاها حسين السحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ونفى عضو بلجنة التخطيط في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، ما تردد خلال الساعات الأخيرة عن وجود عوض سعودية للحصول على خدمات الشحات في الميركاتو الصيفي الجاري، مضيفا أن اللاعب يتواجد حاليا بمعسكر المنتخب وتركيزه فقط في المباراتين المقبلتين أمام أنجولا والجابون.





وأكد االمصدر، على بقاء اللاعب في صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، حيث يعد من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي في تشكيلته الأساسية.



