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روسيا تسجل 17813 إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:28 م
روسيا
روسيا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 17813 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مسجلة لليوم الثاني أدنى حصيلة منذ أكثر من شهر.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد الوفيات الجديدة من 792 أمس إلى 795 اليوم، ليصل مجموعها إلى 183224، من أصل 6 ملايين 918965 إصابة تم اكتشافها في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة.

 

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، بأن عدد المتعافين من كوفيد-19 بلغ 6 ملايين 181054 شخصا بعدما تماثل 18624 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

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