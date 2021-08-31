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عاجل.. موسيماني يحسم مصير طاهر محمد طاهر

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي مصير نجم الفريق طاهر محمد طاهر فيما يخص البقاء أو الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلم الفجر الرياضي أن موسيماني لم يمانع من رحيل طاهر محمد طاهر وإنتقاله إلى أي من الأندية المحلية أو العالمية ولكن بنظام الإعارة لمدة سنة أشهر أو موسم كامل.

ويرى موسيماني أن الاهلي يتوفر على أكثر من بديل لطاهر محمد طاهر الأمر الذي جعله غير ممانع لرحيل للاعب خاصةص بعد أن شهد مستواه تراجع ملحوظ خلال المباريات الأخيرة من الموسم.

وفي سياق آخر من المُنتظر أن توافق لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على العرض المقدم من جالطة سراي للحصول على خدمات اليو ديانج بعد تجدد المفاوضات بين الطرفين.

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