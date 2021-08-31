الأهلي يجهز مفاجأة بعد نهاية فترة التوقف الدولي

نجحت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي في إنهاء الاتفاق مع عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقد الأخير خلال شهر سبتمبر المقبل.





وينتهي عقد السولية مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم صيف 2022، حيث تم الاتفاق على تمديد عقد اللاعب لثلاثة مواسم إضافية على أن ينتهي بنهاية موسم 2025.





وأكد عضو بلجنة التخطيط في تصريحات خاصة ل ـ"الفجر الرياضي" ، أن عقد السولية الجديد مع الأهلي قيمته 31 مليون جنيه، حيث يحصل في الموسم الأول على 10 مليون، وهي نفس القيمة التي يحصل عليها اللاعب في الموسم الثاني، فيما يحصل في الموسم الثالث والأخير على 11 مليون جنيه بالإضافة لحملة إعلانية كبيرة.





ومن المفترض أن يوقع اللاعب على عقده الجديد عقب إنتهاء المنتخب الوطني من مباراتي أنجولا والجابون في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



