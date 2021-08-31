شكوك حول لحاق نوير بمواجهة ألمانيا في تصفيات المونديال

غاب حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني، مانويل نوير، عن تدريبات المنتخب مجدداً اليوم الثلاثاء، وذلك قبل المباراة المقررة أمام ليختنشتاين، بعد غد الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيت كأس العالم 2022.





كان نوير (35 عاماً) تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام بروسيا دورتموند، في مباراة كأس السوبر الألماني في 17 أغسطس، لكنه شارك بعدها في المباراة التي فاز فيها بايرن على هيرتا برلين 5-0، السبت الماضي، في الدوري الألماني.





ولم تتضح الصورة بعد بشأن جاهزية نوير للمشاركة في المباراة المقررة، مساء الخميس، وهي الأولى للمنتخب الألماني تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك.





وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة العاشرة بالتصفيات، برصيد ست نقاط حصدتها خلال أول ثلاث جولات من مباريات المجموعة، حيث فازت على إيسلندا، ورومانيا، ثم تلقت هزيمة مفاجئة أمام مقدونيا الشمالية 1-2.





وبعد مواجهة ليختنشتاين، يستضيف المنتخب الألماني نظيره الأرميني، الأحد المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب إيسلندا، من الأسبوع المقبل.





وخضع جميع اللاعبين الـ25 الآخرين بالمنتخب الألماني للتدريبات، ومن بينهم الحارسان بيرند لينو، وكيفن تراب.



