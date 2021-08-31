Advertisements

شكوك حول لحاق نوير بمواجهة ألمانيا في تصفيات المونديال

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
وكالات
غاب حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني، مانويل نوير، عن تدريبات المنتخب مجدداً اليوم الثلاثاء، وذلك قبل المباراة المقررة أمام ليختنشتاين، بعد غد الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيت كأس العالم 2022.

كان نوير (35 عاماً) تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام بروسيا دورتموند، في مباراة كأس السوبر الألماني في 17 أغسطس، لكنه شارك بعدها في المباراة التي فاز فيها بايرن على هيرتا برلين 5-0، السبت الماضي، في الدوري الألماني.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن جاهزية نوير للمشاركة في المباراة المقررة، مساء الخميس، وهي الأولى للمنتخب الألماني تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة العاشرة بالتصفيات، برصيد ست نقاط حصدتها خلال أول ثلاث جولات من مباريات المجموعة، حيث فازت على إيسلندا، ورومانيا، ثم تلقت هزيمة مفاجئة أمام مقدونيا الشمالية 1-2.

وبعد مواجهة ليختنشتاين، يستضيف المنتخب الألماني نظيره الأرميني، الأحد المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب إيسلندا، من الأسبوع المقبل.

وخضع جميع اللاعبين الـ25 الآخرين بالمنتخب الألماني للتدريبات، ومن بينهم الحارسان بيرند لينو، وكيفن تراب.

الكلمات المفتاحية

نوير رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يقترب بشدة من الدوري السعودي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. فرج عامر يعلن استعارة 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة طلب موسيماني الاستغناء عن بدر بانون

منذ ساعتين

صراع قوي بين الزمالك وبيراميدز لضم هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف عن أول ضحايا كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن مستقبل المعارين في الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرجاء في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعة

الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 45 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

12:00 م

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

12:14 م

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

02:01 م

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements