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تعرف على مشاهدات أغنية"على عيني" لأحمد كامل على "يوتيوب"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تعرف على مشاهدات أغنيةعلى عيني لأحمد كامل على يوتيوب

حققت أغنية"على عيني" للمطرب أحمد كامل، نجاحًا ساحقاً عبر السوشيال ميديا، كما تخطت 7 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.

ومنذ طرحها حتى الآن تحتل المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعا على"يوتيوب"، متفوقة على محمد رمضان، بأغنية"على الله" وعلى "طالع موضة" و"لو هتسيب: و"تك" للنجم محمد حماقي.

جدير بالذكر أن أغنية"على عيني" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان أحمد كامل، توزيع إسلام الأزرق

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