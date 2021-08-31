تعرف على مشاهدات أغنية"على عيني" لأحمد كامل على "يوتيوب"



جدير بالذكر أن أغنية"على عيني" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان أحمد كامل، توزيع إسلام الأزرق





حققت أغنية"على عيني" للمطرب أحمد كامل، نجاحًا ساحقاً عبر السوشيال ميديا، كما تخطت 7 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.ومنذ طرحها حتى الآن تحتل المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعا على"يوتيوب"، متفوقة على محمد رمضان، بأغنية"على الله" وعلى "طالع موضة" و"لو هتسيب: و"تك" للنجم محمد حماقي.