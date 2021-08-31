"البنت القوية" لوائل كفوري تتخطى حاجز الـ 50 مليون مشاهدة عبر "يويتوب"

تخطت أغنية "البنت القوية" للفنان وائل كفوري حاجز 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



"البنت القوية" من كلمات سليم عساف، ألحان وتوزيع عمر صبّاغ وقد تم تسجيله في استوديو الملحن ملحم أبو شديد.



وتقول كلمات الأغنية



إذا انتي تركتيني و بطلتي تحبيني



والله لخلي عيني ما تعود تشوف



وإذا إنتي فليتي يعني نخرب بيتي



شو بعمل بحالي مش معروف



إنتي خلقتي لقلبي اللي مطرحك جواتو



بكلمة منك بيعيش وكلمة بتنهي حياتو