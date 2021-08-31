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حديثا على منصة كتبنا: كتاب كنز المشاعر للكاتب مايكل رأفت

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


صدر حديثًا على منصة كتبنا للنشر كتاب "كنز المشاعر" للكاتب مايكل رأفت، فيه محاولة للبحث عن مشاعر الإنسان العالقة بداخله، أو التي لم يستطع إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عنها.

يتميز هذا الكتاب بأسلوبه السهل الذي يستوعبه أي إنسان ويهضمه، وقد أجاد مايكل رأفت في كتابته وسرده وإخراجه بهذا الشكل، بالإضافة للأمثلة الرائعة التي تقرب لك المعنى، يغير ذلك الكتاب انطباعاتنا عن كتب تنمية الذات السائدة، خاصةً وأنه مناسب لجميع أنواع القراء تقريبًا، وأيضًا بسبب طريقة العرض المبسطة الواضحة، ولنوعية الأفكار الجديدة المبسطة في الكتاب والأسلوب المناسب

في كتاب "كنز المشاعر" يتحدث المؤلف عن قدرة الفرد على قراءة مشاعره وفهمها جيدًا، وقد أفرد الكاتب فصلًا لكل نوع من أنواع المشاعر وصاغها في شكل رسائل، تتنوع هذه الرسائل بين رسائل عن الحب، عن العشق والغرام، عن صراع الحب والكرامة، ورسائل عن رحلة الحياة. 

ومن رسائل الكتاب:
 
إنسانٌ بلا مشاعر يعني إنسانٌ بلا حياة، فالمشاعر بجانب العقل هي أكثر ما يميز البشر عن غيرهم من الكائنات الحية، فيتحرك الإنسان بالمشاعر، يشعر بالإحباط من فشلٍ ما ثم يشعر بعدها بالرغبة في تعويض خسارته، تقسى علينا الدنيا أحيانًا فيكتئب، وفي أحيانٍ أخرى تمد له يدها فيشعر بالأمل في الحياة مرة أخرى، هذه هي طبيعة النفس البشرية وتلقيها لصدمات الدنيا أو مكافآتها.

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