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الإمارات: اعتماد مرسوم بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
وكالات

اعتمدت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، تقدمت دولة الإمارات خمس مراتب على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وفق تقييم عام 2021, وحافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر، وذلك في شهادة دولية جديدة على المكانة الراسخة للصناعة الوطنية وبيئة الأعمال في الدولة، والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

 

وتقدمت دولة الإمارات من المركز 35 إلى المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، متصدرة بذلك أداء الدول الخليجية والعربية، لتواصل مساراً تصاعدياً تقدمت خلاله تسع مراتب في المؤشر خلال السنوات الأربع الأخيرة.

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