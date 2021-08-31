المصري البورسعيدي يقترب من ضم ثنائي الزمالك





كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من مفاوضاته للحصول على ثنائي القلعة البيضاء فريق نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت بعض المصادر الخاصة في تصريحات للفجر الرياضي أن إدارة المصري البورسعيدي ترغب في الحصول على خدمات أحمد عيد الظهير الأبيض لنادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.





في الوقت الذي أوضحت فيه تلك المصادر أيضًا أن إدارة المصري البورسعيدي تسعى للحصول على خدمات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك.





ويحاول سمير حلبية إغراء جنش بالمشاركة الأساسية مع الفريق خلال النسخة القادمة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ما يؤهلة إلى العودة لصفوف منتخب مصر.