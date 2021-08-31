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البدري يستقر على حارس منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات المونديال

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:33 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمود دياب

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن حارس مرمى الفراعنة خلال مواجهة منتخب أنجولا، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب الفراعنة مع نظيره أنجولا يوم 1 سبتمبر المقبل على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في تمام الساعة 9 مساء.

وقرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، الإعتماد على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، في حماية عرين الفراعنة خلال مواجهة منتخب أنجولا.

وكان أعلن حسام البدري ضم كلا من محمد الشناوي، الهاني سليمان، محمد أبوجبل، في مركز حراسة المرمى خلال المعسكر المقام حاليا.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر رياضة الشناوي اخبار الرياضة

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