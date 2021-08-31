تعليم قنا: لجنة الانضباط الإداري تشيد بتطعيم المعلمين بلقاحات كورونا



وأشاد خالد بما شاهده وأكد على بذل المزيد من الجهد لتذليل العقبات أمام المترددين ومد يد العون إليهم، مع تحذير المخالفين والمتقاعسين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت مخالفتهم.

تطعيم المعلمين

كما اطمأن وكيل وزارة التعليم على انضباط أعمال لجنة الصحة في يومها الثاني لتطعيم العاملين بالإدارة والمدارس التابعة بقاعة الإدارة بالدور الأول مع تطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19.





إشادة بمديرية الصحة

وأشاد بدور مديرية الصحة في التعاون والتنسيق مع التربية والتعليم وتشكيل اللجان المتنقلة التي جابت العديد من المؤسسات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية.



ترأس الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التريبة والتعليم بقنا، لجنة الانضباط الإداري المكلفة من قبل المديرية، في زيارة مفاجئة لديوان إدارة قنا التعليمية، ضمت اللجنة في عضويتها ممثل للشئون القانونية وآخر للشئون المالية والإدارية، وتفقدت أقسام التعليم الثانوي والإعدادي والتخطيط والمشروعات وخدمة المواطنين وشئون الطلاب والشئون القانونية بالإدارة، في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي والاطمئنان على تجهيزات دواوين الإدارات التعليمية والمدارس.