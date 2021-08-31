عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق





حسم الفريق الاول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا واحدة من الصفقات القوية التي ستنضم للفريق خلال الموسم الكروي القادم 2021-2022.





وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر الإعلامي عمر ربيع ياسين تغريدة مفادها إنتقال باسم مرسي لاعب مصر المقاصة ونادي الزمالك السابق لصفوف فريق نادي سيراميكا كليوباترا.





وأضاف عمر ربيع ياسين أن الصفقة سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة ليكون بذلك اللاعب أولى الصفقات التي يبرمها هيثم شعبان لفريق سيراميكا كليوباترا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وكان إسم مهاجم الزمالك السابق مرتبط بالإنضمام لصفوف فريق نادي المصري البورسعيدي قبل أن يتمكن سيراميكا كليوباترا من الحصول على توقيعه وحسم الصفقة لصالحه.



