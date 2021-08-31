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غدا.. افتتاح بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تنطلق غدا الأربعاء منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي  تقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر بمشاركة 46 دولة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتبدأ مراسم حفل افتتاح البطولة في تمام السادسة والنصف مساءً، ووجهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة الدعوة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحضور حفل افتتاح البطولة، وأصدرت لفخامته بطاقة ( اي دي ) البطولة التي تحمل الرقم واحد.
ويتضمن حفل افتتاح البطولة استعراضًا بالدراجات، بجانب استعراض لأعلام الدول المشاركة في البطولة، إضافة إلى أغنية وطنية رياضية للمطرب محمد نور.
ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح البطولة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كما يبدأ  الحفل بكلمة الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وكلمة لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابارتين .
ومن المقرر أن تبدأ السباقات الرسمية للبطولة من التاسعة صباح الغد على المضمار الدولي باستاد القاهرة حيث يشارك اكثر من 500 لاعبا ولاعبة في 22 سباق وتسكتمل المنافسات عقب حفل الافتتاح وفقا لجدول منافسات البطولة .

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