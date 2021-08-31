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أشرف عبدالشافي يتعاقد مع دار حابي على "توأم الشعلة"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


تعاقد الروائي والكاتب الصحفي أشرف عبدالشافي، مع دار حابي للنشر والتوزيع على طباعة وتسويق روايته الجديدة، والتي تحمل اسم "توأم الشعلة"، ومن المقرر طرحها في المكتبات خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال أشرف عبدالشافي، في تصريحات صحفية له أنه انتهى من وضع اللمسات النهائية على الرواية منذ فترة، وكان مقرراً لها أن يتم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، غير أنه لم يتوصل لاتفاق مُرضي مع دار النشر التي كانت تتولى العمل مع الكتاب، ليتوقف المشروع على ذلك.

وأضاف: فور إعلان صديقي الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، عن تأسيس دار نشر له تحمل اسم حابي للنشر والتوزيع، قررت أن نتعامل سوياً في الرواية خاصة بعدما التقت أفكارنا الخاصة بالتسويق والدعاية للرواية.

ومن جانبه أعلن الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة مدير عام النشر في دار حابي، أن سعادته كبيرة كون أول عمل يصدر عن الدار يحمل اسم الروائي الكبير أشرف عبدالشافي، موضحاً أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة نشر غلاف الرواية، والإعلان عن موعد طرحها في المكتبات وباعة الكتب.

يذكر أن أشرف عبدالشافي هو أحد أبرز الكتاب والروائيين، حيث أصدر عدد كبير من الأعمال الأدبية التي أحدثت ضجة في المجتمع المصري وبين صفوف المثقفين، ومنها كتاب "البغاء الصحفي"، "فودكا"، "صلاة الجمعة"، وكانت آخر أعماله رواية "أصابع حبيبتي" والتي طرحت في ٢٠٢٠.

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