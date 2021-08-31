هشام ماجد عن محمد سعد:" أكتر واحد ضحك مصر"

يحرص الفنان هشام ماجد على التواصل الدائم مع متابعيه وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة به عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



نشر الفنان هشام ماجد صورة تجمعه بالفنان محمد سعد عبر خاصيه ستوري وعلق عليها قائلاً:"اكتر واحد ضحك مصر".



وفي سياق آخر يستعد الفنان هشام ماجد لتصوير فيلمه الجديد بعنوان "حامل اللقب" بطولة دينا الشربيني، محمد سلام، دنيا ماهر، وآخرون، إخراج هشام فتحي.