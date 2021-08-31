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عاجل.. الاتحاد السكندري يضم مدافع الزمالك
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:43 م
إسلام عودة
نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع محمد عبد السلام مدافع الزمالك لمده موسم واحد مع وضع بند فى التعاقد يتيح للنادى السكندرى شرائه نهائيا .
ويبلغ محمد عبد السلام من العمر 24 عاما وشارك مع المنتخب الأولمبى فى اولمبياد طوكيو .
ويعتبر محمد عبد السلام هو الصفقة السادسة للاتحاد السكندرى فى الانتقالات الصيفية بعد الحارس أحمد يحيى و الغانى مورو ساليفو والبوركينى سعيد سمبورى ونادر رمضان ومصطفى رمضان عفروتو .