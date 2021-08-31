عاجل.. الاتحاد السكندري يضم مدافع الزمالك

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع محمد عبد السلام مدافع الزمالك لمده موسم واحد مع وضع بند فى التعاقد يتيح للنادى السكندرى شرائه نهائيا .





ويبلغ محمد عبد السلام من العمر 24 عاما وشارك مع المنتخب الأولمبى فى اولمبياد طوكيو .





ويعتبر محمد عبد السلام هو الصفقة السادسة للاتحاد السكندرى فى الانتقالات الصيفية بعد الحارس أحمد يحيى و الغانى مورو ساليفو والبوركينى سعيد سمبورى ونادر رمضان ومصطفى رمضان عفروتو .



