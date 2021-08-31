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4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

إنهالت العروض خلال الساعات القليلة الماضية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.

وأشارت بعض المصادر الخاصة داخل القلعة الحمراء أن كهربا يمتلك عرض من الأندية التي تنافس في الدوري القطري للحصول على توقيعه خلال الصيف القادم.

في الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب ثلاثة عروض محلية من أجل الحصول على توقيع جناح الأهلي للموسم الكروي القادم 2021-2022.

وينتظر كهربا حسم موقفه من جانب جهاز الكرة بالنادي الأهلي حيث يفكر اللاعب بجدية في الرحيل بعد ضم الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

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