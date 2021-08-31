Advertisements

أحمد الفيشاوي بين الوهم والحقيقة في فيلم "30 مارس"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


شخصية جديدة يقدمها النجم أحمد الفيشاوي من خلال فيلم الإثارة "30 مارس" والمقرر إطلاقه في سبتمبر في دور العرض السينمائية، ويقوم الفيشاوي في الفيلم بشخصية علي، والذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضع علي على حافة الحقيقة أو الإعدام.

ويعتبر فيلم "30 مارس" عودة قوية لشركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي يتولى إدارتها راني مسحال، ويجمع فيلم 30 مارس العديد من النجوم ومن بينهم دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

تأسست شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني على يد المنتجة والمؤلفة مي مسحال، ويستكمل نجلها راني مسحال مسيرة الشركة العريقة في عالم السينما بعد تعمقه في صناعة السينما ودراسته التصوير في MetFilm School London، اشتهرت الشركة بإنتاج أعمالًا فنية رائعة مثل أفلام رومانتيكا وليه يا بنفسج والذي انضم إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما تعاونت مع كبار النجوم أمثال محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين، كما اشتهرت أيضًا بجرأتها في اكتشاف النجوم، فهي أول من منحت مساحات أكبر لنجوم مثل أحمد السقا، نيللي كريم، رامز جلال، كما اكتشفت النجم مصطفى شعبان ومنحته أدوار البطولة، ومن خلال المنتج ومدير التصوير راني مسحال تسعى الشركة إلى استكمال التاريخ الذي كتبته المنتجة مي مسحال، من خلال أعمال سينمائية قادمة، تمتاز بنفس القوة والجرأة التي اشتهرت بها الشركة لسنوات. 

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

المصري البورسعيدي يقترب من ضم ثنائي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حقيقة رحيل بدر بانون عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول رحيل مصطفى محمد عن جالطة سراي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ ربع ساعة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ 39 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم مصير طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعتين

البدري يستقر على حارس منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات المونديال

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:48 م

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

02:14 م

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

03:46 م

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

02:42 م

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

03:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements