سلطنة عمان تعلن عدم السماح إلا للمسافرين الحاصلين على تطعيم كورونا بدخول أراضيها

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عدم السماح إلا للمسافرين الحاصلين على تطعيم فيروس كورونا بدخول أراضيها، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.