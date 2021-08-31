الزمالك يوقع عقودا احترافية مع سباعي 2003





قامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بتوقيع عقود احترافية لسباعي فريق النادي لكرة القدم مواليد 2003.





ووقع أحمد عبد الرحيم إيشو وماجد هاني وعبد الله محمد وأحمد رفاعي وعبد الرحمن الفيومي وطارق علاء وعبد الرحمن حسن السيد، على عقود لمدة أربعة مواسم.





وحضر التوقيع الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، وحسين السيد عضو اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني للإدارة، وبدر حامد رئيس قطاعات الناشئين، ومحمد عبد الرحيم المدير الإداري لفريق ٢٠٠٣.



