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إيمرسون يقترب من الرحيل عن برشلونة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الثلاثاء وجود مؤشر قوي يقرب البرازيلي إيمرسون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وغاب الظهير الأيسر البرازيلي عن مران فريقه اليوم الثلاثاء بعد أن حصل على إذن من النادي لمتابعة موقفه من الأنضمام لصفوف فريق نادي توتنهام الإنجليزي.

ويسعى فريق نادي برشلونة إلى إتمام بعض الصفقات من بينهما إيمرسون الذي بات إنتقاله وشيك لصفوف السيتزينز وإلياكس موريبا وراي ماناي.

ومن المُنتظر أن يستأنف برشلونة مبارياته في الليجا يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر القادم في الجولة الرابعة والتي من المُمكن أن يتم تأجيلها بسبب مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم في أمريكا الجنوبية.

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