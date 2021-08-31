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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن تنبؤات شهر سبتمبر

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت الهيئة الأرصاد الجوية، عن تنبؤ جوي لشهر سبتمبر عام 2021 ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية من خلال الدراسة المناخية الناتجة عن قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر سبتمبر في الفترة من 2016 إلى 2020، ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر سبتمبر 2021.

درجات تتشابه مع متوسط خلال 5 أعوام

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية، حيث تشير الدراسة والمقارنة أن درجات الحرارة في الفترة من 2016 إلى 2021 أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 2-5 درجات مئوية وهذا يوضح أن التغيرات المناخية أثرت على جمهورية مصر العربية على مدار الخمسة أعوام الماضية على الأقل.

وأوضحت أنه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر سيكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في نسبة الرطوبة بينما تتذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

تاثير منخفض الهند الموسمي

أما النصف الثاني من شهر سبتمبر يتراجع تدريجيا منخفض الهند الموسمي ويتقدم المرتفع الأزوري وتبدأ درجات الحرارة والرطوبة النسبية على سطح الأرض في الإنخفاض، ويتزامن ذلك مع البداية الفلكية لفصل الخريف في 22 سبتمبر 2021

سقوط أمطار

و من المتوقع خلال شهر سبتمبر بداية فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وتزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن تنبؤات شهر سبتمبر
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن تنبؤات شهر سبتمبر
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن تنبؤات شهر سبتمبر
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن تنبؤات شهر سبتمبر

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هيئة الارصاد فرص سقوط امطار الطقس الارصاد الجوية اخبار مصر

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