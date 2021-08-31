موقف كافاني من الرحيل عن مانشستر يونايتد والإنضمام لبرشلونة





حسم فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات في القارة الأوروبية الجدل المثار حول إمكانية إنتقال إدينسون كافاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لبرشلونة الإسباني خلال الصيف الجاري.





وترددت خلال الساعات القليلة الماضية بعض الأنباء القوية التي تفيد برغبة برشلونة في الحصول على خدمات الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني من أجل تدعيم صفوف البلوجرانا خلال الموسم القادم.





وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فابريزيو أن كافاني لن ينضم إلى برشلونة ولن يرحل عن مانشستر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.





وختم أن الرغبة مشتركة بين الطرفين من أجل إستمرار العقد المبرم بين مانشستر يونايتد والمهاجم الأوروجوياني المخضرم.