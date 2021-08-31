موسيماني عن بيرسي تاو: عندما يلعب سيرقص وسيمتع الجميع

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث عن أهمية التوقيع مع بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





وأعلن النادي الأهلي، عن التوقيع مع تاو بجانب كل من كريم فؤاد من النجوم، والزيمبابوي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، وحسام حسن مهاجم سموحة.





وقال موسيماني خلال تصريحات لبرنامج"Soccerzone" الجنوب إفريقي: "انظر، بيرسي كان لاعبًا في برايتون منذ ثلاث سنوات ونصف إلى أربع سنوات، هل لعب لبرايتون في فترة تواجده".





وتابع: "لقد لعب 6 أشهر، كم عدد مشاركاته، لا يمكننا الحصول على إجابة، تاو يبلغ من العمر 28 عامًا، وأمامه أربع سنوات، متى سيلعب كرة القدم لذلك هو كان يجب أن ينظر للأمام".





وأضاف: "آخر مرة رأيت فيها بيرسي تاو يرقص ويلعب كرة القدم كانت معي هنا منذ أربع سنوات، متى رأيته يرقص مرة أخرى؟ لم أره يلعب أبدًا".





وواصل: "عندما يلعب بيرسي، الجميع يعرف ماذا يستطيع أن يقدم، يقوم بالعديد من الأشياء الرائعة، متى كنا نستطيع رؤية ذلك في حين أن برايتون لا يريده".





وأكمل: "متى كان تاو أفضل لاعب في الموسم، أين كان يلعب؟ الدرجة الثانية في بلجيكا، في اللحظة التي ذهب فيها إلى أندرلخت على سبيل الإعارة، لعب بشكل جيد للغاية، هل حصل على الوقت الكافي في المباريات؟ أبدًا، لماذا؟".





واستكمل: "انتقل إلى كلوب بروج، أحد أكبر الفرق في بلجيكا، لعب دوري أبطال أوروبا، عدة مرات، لكن كان أول لاعب يقوم المدرب باستبداله من المباريات".





وأردف: "قلت لنفسي أعطيه فرصة، دعه يلعب، أنت لا تعرف ما هو قادر عليه هذا اللاعب، لقد رأيت أن هناك إمكانية لمنحه فرصة جديدة للمشاركة في المباريات".





وشدد: "تاو يشارك فقط في كأس الاتحاد الإنجليزي، لقد شاهدت المباراة، كان يرقص ويستمتع ولكن تم استبداله ولم يلعب مرة أخرى مع برايتون".





وأتم: "لقد شارك مع برايتون في فترة الإعداد قبل بداية الموسم الحالي، في مباراة أمام لوتون تاون، لقد قدم كل ما لديه للفريق وكان يراوغ المدافعين وفي النهاية خرج من المباراة، في مباراة ودية، معذرة، لم يمنحوه القدر الكافي من الاحترام".



