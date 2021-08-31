Advertisements

موسيماني عن بيرسي تاو: عندما يلعب سيرقص وسيمتع الجميع

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:53 م
بيرسي تاو
بيرسي تاو
محمد الصو
حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث عن أهمية التوقيع مع بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي، عن التوقيع مع تاو بجانب كل من كريم فؤاد من النجوم، والزيمبابوي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، وحسام حسن مهاجم سموحة.

 وقال موسيماني خلال تصريحات لبرنامج"Soccerzone" الجنوب إفريقي: "انظر، بيرسي كان لاعبًا في برايتون منذ ثلاث سنوات ونصف إلى أربع سنوات، هل لعب لبرايتون في فترة تواجده".

وتابع: "لقد لعب 6 أشهر، كم عدد مشاركاته، لا يمكننا الحصول على إجابة، تاو يبلغ من العمر 28 عامًا، وأمامه أربع سنوات، متى سيلعب كرة القدم لذلك هو كان يجب أن ينظر للأمام".

وأضاف: "آخر مرة رأيت فيها بيرسي تاو يرقص ويلعب كرة القدم كانت معي هنا منذ أربع سنوات، متى رأيته يرقص مرة أخرى؟ لم أره يلعب أبدًا".

وواصل: "عندما يلعب بيرسي، الجميع يعرف ماذا يستطيع أن يقدم، يقوم بالعديد من الأشياء الرائعة، متى كنا نستطيع رؤية ذلك في حين أن برايتون لا يريده".

وأكمل: "متى كان تاو أفضل لاعب في الموسم، أين كان يلعب؟ الدرجة الثانية في بلجيكا، في اللحظة التي ذهب فيها إلى أندرلخت على سبيل الإعارة، لعب بشكل جيد للغاية، هل حصل على الوقت الكافي في المباريات؟ أبدًا، لماذا؟".

واستكمل: "انتقل إلى كلوب بروج، أحد أكبر الفرق في بلجيكا، لعب دوري أبطال أوروبا، عدة مرات، لكن كان أول لاعب يقوم المدرب باستبداله من المباريات".

وأردف: "قلت لنفسي أعطيه فرصة، دعه يلعب، أنت لا تعرف ما هو قادر عليه هذا اللاعب، لقد رأيت أن هناك إمكانية لمنحه فرصة جديدة للمشاركة في المباريات".

وشدد: "تاو يشارك فقط في كأس الاتحاد الإنجليزي، لقد شاهدت المباراة، كان يرقص ويستمتع ولكن تم استبداله ولم يلعب مرة أخرى مع برايتون".

وأتم: "لقد شارك مع برايتون في فترة الإعداد قبل بداية الموسم الحالي، في مباراة أمام لوتون تاون، لقد قدم كل ما لديه للفريق وكان يراوغ المدافعين وفي النهاية خرج من المباراة، في مباراة ودية، معذرة، لم يمنحوه القدر الكافي من الاحترام".

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة بيرسي تاو الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

البدري يستقر على حارس منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات المونديال

منذ ساعة الا ربع

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول رحيل مصطفى محمد عن جالطة سراي

منذ أقل من ساعة

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ 18 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل بدر بانون عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

المصري البورسعيدي يقترب من ضم ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم مصير طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:48 م

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

02:14 م

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

03:46 م

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

02:42 م

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

03:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements