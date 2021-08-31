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الأمين العام لحلف شمال الاطلسي: من الضروري إبقاء مطار كابول مفتوحا

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:58 م
مطار كابل
مطار كابل
وكالات

قال الامين العام لحلف شمال الأطلسي، إنه يتعهد عدم "نسيان" الأفغان الذين لم يتمكنوا من المغادرة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية اليوم الثلاثاء.

 

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الاطلسي، أنه من الضروري إبقاء مطار كابول مفتوحًا.

 

 وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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