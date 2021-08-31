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قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

اعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال فيفا قطر 2022.

وعبر حساباتها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر قالت قنوات أون تايم سبورتس إنها ستذيع مباريات منتخب مصر بالكامل في التصفيات سواء تلك التي تقام داخل مصر أو خارجها.

ويلعب المنتخب الصمري ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي تضم إلى جواره المنتخب العربي الليبي ومنتخب أنجولا والمنتخب الجابوني.

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في التصفيات بمواجهة المنتخب الأنجولي يوم غدًا الأربعاء على ملعب إستاد الدفاع الجوي قبل أن يلاقي في الجولة الثانية المنتخب الجابوني يوم الأحد القادم.

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