ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي





كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد عن رد فعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الإنضمام لصفوف ريال مدريد الاسباني خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان الملكي قد حاول الحصول على توقيع مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري وقدم عرضين للفريق الفرنسي الذي رفض العرض الأول ولم يرد على العرض الثاني.





وانسحب الريال بشكل نهائي من المفاوضات نظرًا لتجاهل النادي الفرنسي الرد على العرض الثاني المُقدم من المرينجي في إنتظار الحصول على توقيع اللاعب مجانًا الموسم القادم.





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة الريال بدأت الحرب على باريس سان جيرمان من خلال مفاوضات اللاعب ذاته وتقديم عرض يفوق ما سيقدمه باريس سان جيرمان للتجديد.