Advertisements

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد عن رد فعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الإنضمام لصفوف ريال مدريد الاسباني خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الملكي قد حاول الحصول على توقيع مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري وقدم عرضين للفريق الفرنسي الذي رفض العرض الأول ولم يرد على العرض الثاني.

وانسحب الريال بشكل نهائي من المفاوضات نظرًا لتجاهل النادي الفرنسي الرد على العرض الثاني المُقدم من المرينجي في إنتظار الحصول على توقيع اللاعب مجانًا الموسم القادم.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة الريال بدأت الحرب على باريس سان جيرمان من خلال مفاوضات اللاعب ذاته وتقديم عرض يفوق ما سيقدمه باريس سان جيرمان للتجديد.

أخبار تهمك

المصري البورسعيدي يقترب من ضم ثنائي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم مصير طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول رحيل مصطفى محمد عن جالطة سراي

منذ أقل من ساعة

البدري يستقر على حارس منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات المونديال

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ ربع ساعة

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ ساعتين

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل بدر بانون عن الأهلي

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:48 م

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

02:14 م

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

03:46 م

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

02:42 م

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

03:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements