"اسأل الناس" و"نتكلم" أغاني جديدة ضمن ألبوم تامر عاشور الجديد

يتعاون النجم تامر عاشور، في ألبومه الغنائي الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، والمقرر أن يبدء عاشور في طرح أولى أغاني الألبوم خلال الفترة القليلة المقبلة.



ويتعاون عاشور، مع الشاعر أحمد المالكى، في أغنية جديدة بعنوان "اسأل الناس"، وهي من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين.



كما يتعاون عاشور، مع الملحن محمود أنور فى أغنية جديدة تحمل اسم "نتكلم" من كلمات حسام سعيد، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق.







في سياق آخر أعلن الفنان تامر عاشور، مؤخرا عن حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات، مُوجهًا الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد منحه هذا التكريم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



نشر تامر عاشور وقتها صورة جديدة له، وعلق عليها قائلًا:" كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحة للإقامة الذهبية من داخل "القريبة إلى قلبي" إمارة أبو ظبي، وكل الشكر لوزارة السياحة والثقافة على حسن الاستقبال والدعم وحسن الضيافة".



وتابع تامر عاشور قائلًا:"شرف كبير منحته لي دولة الإمارات وتشرفت بكل مسؤل في إمارة أبو ظبي وبشعب الإمارات الخلوق المتحضر ودائمًا تربطنا علاقات قوية".



